Len přichází do módy. Může za to vzrůstající preference přírodních materiálů i pohodlí, které toto oblečení přináší.

V nabídce nejsou jen volné tuniky, které ke lnu tak nějak patří, pořídit si můžete i lehké šaty s moderními prvky nebo příjemné kalhoty, které se báječně hodí do práce i na dovolenou k vodě.

Šaty



Lněné šaty jsou univerzální kousek, který využijete jak do práce, tak jen tak na volné chvíle. Jsou decentní, jednoduché, a navíc neuvěřitelně příjemné.

Vyberte si mezi trendy modely, které odhalují ramena, nebo vsaďte na klasické zavinovací šaty, které proslavila známá návrhářka Diane von Fürstenberg. Jediné, na co je třeba dávat pozor, je vysoká mačkavost lnu.

Zleva: Mango, 1699 Kč. Mango, 899 Kč. H&M, 1499 Kč. Zara, 899 Kč. Zara, 1299 Kč

Overaly a komplety



V nabídce obchodů jsou i lněné overaly. Pořiďte si krátký se spadlými rameny nebo naopak dlouhý s širokými nohavicemi.

Pokud vám vadí jednodílné oblečení, které může být v určitých ohledech nepraktické, pořiďte si dvojdílný lněný komplet. Jeho výhodou je, že vypadá skvěle samotný, zároveň můžete horní i spodní díl spárovat s jiným oblečením z vaší skříně.

Košile



Chcete-li si pořídit pouze jeden lněný kousek, vsaďte na volnou košili. Je nesmrtelná a hodí se snad ke všemu. Uvidíte, že ji užijete na mnoho způsobů, a to zejména na letní dovolené. Můžete si ji totiž vzít na výlet do džungle, obléknout přes plavky do plážového baru nebo ji zastrčit do pasové sukně a vyrazit na drink s přáteli.

Zleva: H&M, 949 Kč. Zara, 799 Kč. Zara, 799 Kč. Mango, 699 Kč

Kalhoty



Pokud trpíte nadměrným pocením, jsou pro vás lněné kalhoty sázka na jistotu. Díky nim se vyvarujete nevzhledných skvrn od potu, navíc vás budou příjemně chladit.

Zleva: H&M, 799 Kč. Mango, 799 Kč. Mango, 899 Kč. Mango, 1299 Kč

K dispozici jsou úzké i volné střihy. Pokud se chcete cítit opravdu komfortně, vsaďte na rovné nohavice s pasem na gumu, ve kterých se budete cítit jako v domácích teplácích.