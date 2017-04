Oprostěte se od předsudků vůči kostýmkům s vycpanými rameny, kterých jsme byli všichni svědkem v 90. letech minulého století. Současné kostýmky, které naleznete v kolekcích světových návrhářů, ale i v běžných řetězcích, v sobě skrývají mnoho výhod.

Můžete si je obléknout v každém věku a pokaždé budete vypadat skvěle. Modely v pestrých barvách jsou ideálním ozvláštněním pracovního dress codu, černé komplety zase hravě nahradí večerní šaty.

Extravagance pro mladé slečny 20+

Kdy jindy zazářit v barevných kostýmcích, než ve dvaceti? Vyberte si univerzální barevný kousek, který můžete nosit přes den společně s bílým tričkem a teniskami. Nebo si pod sako oblečte jen podprsenkový top, přidejte podpatky a máte hravý outfit vhodný na večírky i velkolepé akce.

Červený kostým, Zara, sako 2599 Kč, kalhoty 1299 Kč. Květovaný kostým, Zara, sako 1999 Kč, kalhoty 1299 Kč. Růžový kostým, Zara, sako 1999 Kč, kalhoty 899 Kč. Napravo herečka Kristen Stewartová v rudém kostýmu.

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

Módní znalkyně 30+

Máte ráda módu? Pak vám určitě není cizí trend, který se točí stále dokola, a to je oversized look. Tento styl oblékání, po kterém často sahají Pařížanky, působí tak, že je vám oblečení o jedno i více čísel větší. Díky tomu však působí i klasický kostým nenásilným a uvolněným dojmem.

Šedé kalhoty, Reserved, 899 Kč. Sako s kostkou, Zara, 2599 Kč. Dvouřadé sako, Mango, 3999 Kč. Dlouhé kalhoty, Mango, 2999 Kč. Šedé sako, Bershka, 899 Kč. Šortky, Bershka, 449 Kč. Napravo návrhářka Victoria Beckhamová v kostýmu ze své kolekce.

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

Sebevědomé ženy 40+

Ideálními barvami, pokud je vám čtyřicet a více, jsou pastelové odstíny béžové, bílé a meruňkové. Světlé barvy mají totiž tendenci omlazovat, navíc podtrhnou rysy a například i nový účes od kadeřníka. Ke kostýmku volte nejlépe otevřené boty, které ještě více odlehčí celkový look.

Nalevo modelka Elle Macphersonová v béžovém kostýmu. Karen Millen, info o ceně v obchodě. Zara, sako 1299 Kč, kalhoty 799 Kč. Vpravo H&M, sako, 999 Kč, kalhoty 899 Kč

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

Dokonalé dámy 50+

Umění kalhotového kostýmu spočívá v tom, že vyzdvihne to, co má, a schová to, co nechcete, aby ostatní viděli. Pokud se vyhýbáte sukním a odhaleným pažím, není nic jednoduššího než si pořídit skvěle padnoucí oblek.

Nesahejte ale po černé nebo šedivé barvě, ale naopak po některé z barevných variant. Barvy vás totiž dokonale rozzáří a vy díky nim omládnete. Pod sako si oblékněte jednobarevný top v jednoduchém střihu. V případě, že chcete schovat krk a dekolt, tak tenký roláček.

Zleva modelka Lily Donaldsonová v zářivě modrém kostýmu. Tmavě modrý kostým, Gant, info o ceně v obchodě. Rudý kostým, Zara, sako 1999 Kč, kalhoty, 1299 Kč. Saténový kostým, H&M, sako 1299 Kč, kalhoty 799 Kč

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz