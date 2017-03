V teplém indickém podnebí se běžné máslo rychle kazí, proto se zdejší kuchyně neobejde bez přepuštěné formy másla, ghí. Kromě dlouhé trvanlivosti vykazuje i další pozitivní vlastnosti.

V ájurvédské medicíně je považováno za elixír života. A nejen proto, že posiluje látkovou výměnu a imunitu. Snižuje také hladinu cholesterolu a napomáhá očistě organismu, protože váže toxiny v těle, které jsou rozpustné v tuku, a pomáhá je vyloučit z těla. Chrání buňky před volnými radikály. V žaludku upravuje kyselé prostředí.

Má pozitivní účinky i na potenci a reprodukční schopnosti mužů i žen. Přisuzují se mu také protirakovinné schopnosti. Podporuje lepší vstřebávání živin. Díky omlazujícím a regeneračním účinkům se používá i při výrobě domácí kosmetiky. Ájurvéda považuje ghí za jednu ze základních potravin pro zdraví, dobrou kondici, zdravý vzhled, duševní rovnováhu a dobré trávení.

Zaručeně domácí



Přepuštěné máslo se sice dá koupit, ale můžete si ho připravit i doma. Není to příliš náročné a výsledný produkt vyjde levněji. Jak na to? Máslo necháme rozpustit na středním plamenu. Jakmile začne vřít, snížíme co nejvíc teplotu, aby jen lehce probublávalo, a pomalu ho nezakryté táhneme. Na hladině se tvoří pěna, průběžně ji sbíráme.

Hotové je ve chvíli, kdy získá zlatou barvu (nesmí zhnědnout) a také přestává syčet a prskat. Odstavíme ho z plotny, z povrchu sebereme zbylou pěnu (můžeme jí omastit třeba těstoviny) a máslo necháme částečně zchladnout.

Ještě teplé pak přecedíme přes cedník vyložený hustým plátýnkem, tím se zbavíme sražené bílkoviny. Trvanlivost ještě zvýšíme, když po zchladnutí celý proces zopakujeme.

Přepuštěné máslo skladujeme ve skleněné nebo porcelánové uzavíratelné nádobě, při pokojové teplotě se prý dokonce jeho pozitivní vlastnosti násobí. Pozor na světlo, to ho degraduje stejně jako volný přístup vzduchu.

V kuchyni



Na ghí můžete smažit a nebude se rozkládat na nebezpečné volné radikály jako mnoho jiných tuků. Vydrží až 250 °C.

Přepuštěným máslem potřete jakékoli placky nebo je na něm opečte.

Můžete ho mazat na pečivo, použít do pomazánek, pod maso, k dušení zeleniny.

Jindy dodá oříškovou chuť sladkým i slaným kaším, polévkám.

Připravíte z něho moučníky, posílí chuť bylinek. Ghí prostě využijete, kdykoli potřebujete něco omastit.

A tady je náš závěrečný tip: Nasekejte čerstvé bylinky, například tymián, rozmarýn, koriandr a petrželku, promíchejte je s ghí a lžičku směsi nechejte rozpustit na čerstvě upečeném hovězím steaku.

Sedmero zázraků s ghí



1. Hojí

Přepuštěné máslo se používá k lepšímu hojení jizev.

2. Alergici bez obav

Není pravděpodobné, že uškodí lidem s nesnášenlivostí mléka. Během procesu jeho přípravy se odstraní mléčná bílkovina a další látky, které způsobují alergii nebo intoleranci mléka.

3. Dlouhá výdrž

Ghí se nezkazí snadno, dokonce nepotřebuje ani chlazení. Některé směsi ghí údajně vydrží až 100 let.

4. Snadnější hubnutí

Energii z mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem může tělo využít pro spalování jiných tuků, což pomáhá při snižování váhy.

5. Silná obranyschopnost

Prospěšné střevní bakterie, které tvoří součást lidské imunity, produkují mimo jiné ochrannou kyselinu máselnou. Při jejím nedostatku ji můžeme tělu dodat v přepuštěném másle.

6. Jednota těla a mysli

Podle ájurvédy vyvolává ghí v organismu chemické procesy, které pomáhají likvidovat negativní emoce a psychosomatická onemocnění.

7. Ozdravný klystýr

Ajurvédští lékaři po staletí využívají ghí ke klystýrům. Léčí tak zánětlivá onemocnění střev včetně Crohnovy choroby.