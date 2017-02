Letos budou v kurzu nejenom pastelové odstíny, které byly nejvíce trendy předchozí dvě sezóny. Do hry se opět dostávají i svršky sytých barev, se kterými rozhodně nešlápnete vedle. Červená vypadá elegantně sladěná k černému outfitu, zatímco zelenou a žlutou klidně laďte s oblíbenými džínami a topem.

Skvěle vypadají i syté odstíny.

FOTO: Zara 2x, Topshop

1. Zoot Simple, 1499 Kč. 2. Mango, 3999 Kč. 3. Reserved, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Co se týče délek, kabáty do pasu už tolik v módě nejsou. V největší míře se budete v obchodech potkávat s kabáty v délce do poloviny stehen, výjimkou nejsou ale ani modely delší, sahající pod kolena.

Styly jsou velmi podobné. Vede verze oversize, které velmi statečně sekunduje silueta.

1. Zara, 2799 Kč. 2. Closet, Zoot, 4099 Kč. 3. Reserved, info o ceně v obchodě. 4. Reserved, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

1. Topshop, 3105 Kč. 2. H&M, 599 Kč. 3. Zara, 2999 Kč

FOTO: Archiv firem

Novinkou za poslední roky jsou úpravy rukávů. Ty mohou být zkrácené, takzvané tříčtvrteční, velmi často se také můžeme setkat s nejrůznějšími střihy, které mohou být rozšířené do zvonu, nabírané v ramenou, nebo ušité do takzvaného balónového stylu.

1. Topshop, 2500 Kč. 2. Mango, 1999 Kč. 3. Reserved, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Každopádně nezapomíná se ani na starou dobrou klasiku. Kdo se v barvách necítí dobře, tomu značky nabízejí komfort a luxus v podobě vlněných kabátů s klopami, na knoflíky, nebo pásek v pase.

Rozhodně neuděláte chybu, pokud se rozhodnete investovat do dražšího, klasického kousku. Ten totiž můžete ze skříně vytahovat rok co rok a unosíte jej nejen na jaře, ale i na podzim. Kvalitní kabát patří k základům šatníku.

1. Topshop, 4100 Kč. 2. Topshop, 7150 Kč. 3. H&M, 1799 Kč

FOTO: Archiv firem

Kabáty velmi často zdobí nášivky a vzory. Proč si začátek roku nezpříjemnit právě renomovanou klasikou? V kombinaci s minimalistickým outfitem s minimem potisků bude takový model vypadat naprosto skvěle. Kopírovat bude také mezinárodní trendy, které udávají světoznámí módní návrháři.

1. Fcuk, Zoot, 7499 Kč. Zara, 2599 Kč. 3. Marks&Spencer, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Inspirujte se, jak se budou letos nosit kabáty. Převládá bílá barva, ale prim hrají i kontrasty.

FOTO: Zara, Cos, Mango