Hana Šmidrkalová; Miroslav Homola, Právo

Letošní módní barvou je fialová. „Ta vládne ostatně v současnosti všem vazbám kytic bez ohledu na to, k jaké jsou určeny příležitosti. Trend je také spíše do menších kytic a z dřívějška známé obrovské a často i těžké svatební kytice jsou na ústupu. Ostatně s těmi menšími se pak lépe hází mezi nezadané družičky, což je stále více v módě také,“ říká s nadsázkou Miroslav Langr spoluautor výstavy vazeb svatebních kytic, která je k vidění od pátku do neděle ve sklenících v Bělohorské ulici v Brně, kterým se přezdívá „tropy pod spalovnou.“

Miroslav Langr spolu s pomocnicí Zuzou Křížovou při dokončování instalace svatebních kytic na výstavě v Brně.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Fialová je v současnosti ve vazbách kytek nejmódnější barvou. Patří to i pro kytky svatební.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Představujeme vám tři zajímavé květinové vazby, které vznikly na floristickém semináři pod vedením floristek Jarmily Pejpalové a Ing. Jany Jaroňové, členek Svazu květinářů a floristů ČR.

Styl vazby: snopek

Vazbu tvoří květy kaly, které jemně doplňuje ruscus italica a stužka zakončená decentní perličkou. Prostá volná vazba bez použití drátů.

Styl vazby: snopek

FOTO: Milan Malíček, Právo

Styl vazby: glamélie

Smotané okvětní plátky růží a Orneta galanica jsou nadrátkované k jednomu základnímu květu růže. Hlavní květ se podkládá listy sallalu.

Styl vazby: glamélie

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kulatá svatební kytička - drátkovaná

Vazbu tvoří 20 růžiček (Vendela), perlička navlečená na drátku, galaxové listy, ruscus italica, listy sallalu a kopretinová chryzantéma. Nevěsta v ruce nedrží klasické stonky, v úvazku jsou jenom dráty, každá růžička je výrazně nakrátko ustřižena. Do vázy se kytice vkládá bez vody a vazba postupně uschne a zachová tvar.

Kulatá svatební kytička - drátkovaná

FOTO: Milan Malíček, Právo

