V roce a půl onemocněla dětskou Alzheimerovou chorobou, při životě ji drží experimentální lék

Niemann-Pickova choroba typu C je vzácné, ale o to zákeřnější genetické neurologické onemocnění, které způsobuje poškození orgánů, ztuhlost svalů, záchvaty, problémy s řečí i pamětí a následně demenci. Dochází při něm k hromadění cholesterolu, který tělo nedokáže zpracovávat a likvidovat.

Děti s touto diagnózou se většinou nedožívají desátého roku života. Rodiče Marian, Sara a Paul, tvrdí, že by jejich dcera měla velké potíže dožít se aktuálních čtyř let věku, kdyby nebylo experimentálního léku s označením VTS-270, který je v testovací fázi.

„Marian během posledních dvou let zažila velká omezení, ale i skoky. Chvíli poté, co začala užívat lék, se pomalu začala učit chodit, a teď už si může dokonce užívat balet,” uvedla pro Daily Mail její matka.

„Před třemi roky se nám život otočil vzhůru nohama. Teď je z ní ale aktuálně pohodová holčička, která se na všechny usmívá. Jelikož víme o rodinách, jejichž dítě se nedožilo ani čtyř let života, jsme o to vděčnější, že to Marian zatím zvládá. Je velká bojovnice a nevzdává to, takže ani já to nevzdávám,” dodala její matka.