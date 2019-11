Potraty se nevyhýbají ani slavným, se svými příběhy se nebáli svěřit

Ztráta dítěte je vždy tragickou záležitostí - a to nejen pro rodiče, ale i jejich blízké okolí. I když se o případech potratů všeobecně ví, málokdo se se svým příběhem dokáže veřejně svěřit. I proto mají mnozí lidé pocit, že jich nebývá v posledních letech tolik.

Letos byl v období od 9. do 15. října v zemi vyhlášen tzv. Baby Loss Awareness Week (týden povědomí o ztrátě dítěte), v rámci kterého se mnohé ženy svěřily se svým tajemstvím, o kterém mnohdy jejich okolí dlouhá léta nevědělo. Mezi nimi byly i slavné ženy.

„Někdy, z jakéhokoli důvodu, se prostě stane, že se dítě ‚nepodaří‘. Bez ohledu na to, jak moc chcete,” cituje její dřívější vyjádření server Independent. Server přinesl i příběhy dalších slavných osobností.

Bývalá první dáma Spojených států amerických, Michelle Obamová, v roce 2018 odhalila, že obě její dcery byly počaty díky umělému oplodnění, a to kvůli dříve prodělanému potratu.

„Moje děti se mě na sourozence stále ptají. Moje třetí dítě mi chybí. Přemýšlím o něm, ale měla jsem velmi špatnou zkušenost. Nepovedlo se to a já málem zemřela,” uvedla pro You Magazine.

„Zhruba dva roky před tím jsem byla poprvé těhotná. Když jsem poprvé slyšela tlukot srdce, byla to ta nejkrásnější hudba. Vybírala jsem jména, přemýšlela, jak bude moje dítě vypadat... a pak jsem šla na kontrolu a zjistilo se, že dítěti nebije srdce,” uvedla dříve v pořadu HBO.

„Je to těžké, málo se o tom mluví, pro mnohé je to téměř tajemství,” uvedl. „Ale je dobré o tom mluvit, protože je to častější, než se zdá,” dodal.