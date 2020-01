Poradna: Jak dodat sebevědomí jedenáctileté dceři

Inspirace pro posílení sebeúcty a sebevědomí



Pozornost Zaměřte svou pozornost k dceři v pozitivním směru, v čem se jí daří? V čem je dobrá? Jaké má koníčky? Má sourozence, kamarády, se kterými by mohla sdílet své radosti a strasti?

Zažít úspěch Většina puberťáků potřebuje zažívat úspěch, že jsou v něčem dobří. To je jejich stavební kámen pro vnímání svého sebevědomí a sebeúcty. A. Jaké možnosti má dcera u vás doma, co dělá úplně sama, do čeho jí nemluvíte? (škola, občas pro všechny něco uvařit, nakoupit sama v obchodě, vyžehlit) B. Jak má dcera možnost překonávat překážky? Něco se jí stane, něco zapomene. Má možnost si situaci vyřešit sama, aniž by ji trápilo, jak uspěje?

To je pro teenagera to nejtěžší, jak ho druzí hodnotí. C. Může dcera chybovat a dělat něco špatně? Pokud ne, tak jí to rozhodně umožněte. Společně si o tom povídejte, že chyba se dá napravit a hodně se z ní může naučit.

Zkuste s dcerou dopředu situaci vytvořit - vizualizovat „Představ si, že tě zítra paní učitelka vyvolá k tabuli. Co je pro tebe nejtěžší, co nejlehčí? Co ti může pomoct to zvládnout?” Když ji něco čeká, co se bojí zvládnout, i když pro vás to může být úplně jednoduché, zahrajte si to spolu jako scénku, dělejte paní učitelku, doktorku, prodavačku. Tím, že si situaci prožije s vámi dopředu, lépe to zvládne v reálném čase.

Oceňujte - jazyk k pochvale a oceňování začíná JÁ Pomocí všech smyslů hledejte a vyzdvihujte vše, co se dceři daří, co se vám líbí a co funguje.

„Viděla jsem, jak něco trpělivě vysvětluješ babičce. Děkuji.”

„Slyšela jsem, jak jsi paní učitelce řekla o nedodělaném domácím úkolu. Toho si cením, žes to zvládla.”

„Vidím a moc se mi to líbí, že sis připravila svačinu.”

„Slyšela jsem, jak jste se s tátou domlouvali na čtení pohádky. To mě zahřálo u srdce.”

„Všimla jsem si, že máš připravené oblečení do školy. Skvělá spolupráce.” „Vidím, že se něco děje, chceš obejmout?”

Tím nejbližším oceněním jsou vaše ruce – pohlazení, obejmutí, poplácání po ramenou, vzájemné plesknutí rukou. To všechno můžete využít k tomu, abyste nejméně 5x denně vaši dceru ocenila a pohladila!