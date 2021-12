Jak dětem pomoci překonat stres a nejistotu ve spojení s covidem

Poslední zhruba rok a půl prověřil mnohé z nás. Výskyt nového koronaviru doslova otřásl jistotami moderního světa, věcmi, které jsme do té doby považovali za samozřejmé či dělali automaticky.

Vyrovnat se s tím nebylo jednoduché, řada lidí se s následky různého ražení potýká dodnes. Děti pak o to víc, protože nejen že „cítí” vážnost celé situace z postojů rodičů, ale rovněž mnohé věci třeba ani nechápou. A o to víc se jich bojí. Co pro ně jako rodič můžete udělat?