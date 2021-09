Cvičení v těhotenství má blahodárný vliv na plíce plodu

„Předchozí studie ukázaly, že jedinci s nízkou plicní funkcí v dětství mají vyšší riziko astmatu a jiných obstrukčních plicních chorob. To znamená, že pokud by fyzická aktivita během těhotenství mohla snížit riziko poškození funkce plic kojenců, byl by to jednoduchý a levný způsob, jak zlepšit respirační zdraví našich potomků,” říká vedoucí studie, doktorka Hrefna Katrin Gudmundsdottirová pro Daily Mail.