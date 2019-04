Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství, Novinky

Dobrý den, chtěl bych poradit. Mám partnerku, která má dvouletou dceru, která se mě opravdu hodně bojí. Pokaždé, když k nim přijedu, malá neskutečně pláče a je moc znát, jak se bojí. S partnerkou to řešíme už rok. Zkoušeli jsme snad vše, od toho, že malou budu ignorovat až po to, že jsem ji párkrát hlídal. To bylo v pořádku. Teď má ale malá strach, i když tam nejsem. Prý se v noci budí, stačí, že vrznou dveře a už pláče. Prosím o radu. Jsme už z toho opravdu zoufalí.

Dobrý den, upřímně mě potěšilo, jak se zajímáte o zdravý vývoj holčičky vaší přítelkyně. Velmi oceňuji snahu najít si k ní cestu.

Obecně platí, že některé děti potřebují na sblížení s neznámou osobou dlouhý čas. Píšete, že už to řešíte rok a vyzkoušeli jste všechno. Nepíšete, v jakých intervalech se s holčičkou vídáte. Takto malé dítě po delším odloučení často nepozná ani své nejbližší – mámu a tátu.

To, že pláče, když vás vidí, pravděpodobně vůbec nesouvisí s vámi. Souviselo by to jen v případě velmi nepříjemných zážitků, například hrubého zacházení, fyzických trestů a bití, dlouhého pláče bez reagování, zavírání v místnosti. Předpokládám, že nic z toho se neděje.

Některé citlivé děti reagují pláčem i na osobu, se kterou se již poznaly. Noční buzení, když vrznou dveře, když nejste přítomen, má původ nejspíš jinde. Pro vztah holčičky s vámi může mnohé udělat přítelkyně. Je dobré, aby si o vás s dcerou povídala, co budete společně dělat, až přijedete. Začleňovat vaše jméno do pohádek a příběhů, které jí bude povídat.

Můžete nechat nějaké své věci u přítelkyně, holčička je tam bude vidět (oblečení, boty, kartáček na zuby), mohou je s maminkou skládat a povídat si, že patří vám.

Co je podstatné, když budete všichni spolu, tak holčičku do ničeho nenuťte, nechejte ji, ať přijde sama. Přizvěte ji do hry tím, že si budete taky hrát. Stavte si z kostek věž a ona se postupně přidá. Takto malé děti milují schovávání za nábytkem nebo hru na honěnou. Typická pro tento věk je zvědavost a objevování.

Citlivé děti potřebují čas. Snažte se mluvit klidně a nekřičte. Buďte milý a vstřícný k přítelkyni. Co holčička určitě vnímá, je pohoda kolem ní. Sledujte situace, kdy je veselá a spokojená a co je v tu dobu jinak. Holčička je malinká, všemu se teprve učí a poznává svět okolo. Její vývoj má určitá důležitá stadia. Popíšu jen ta, která souvisí s pevnou vazbou na přítelkyni.

Vývojová stadia



Přibližně kolem 8. měsíce nejspíš holčička docházela k prvním obdobím separace, to znamená, že jakékoliv vzdálení se od maminky mohla velmi oplakat a nepřítomnost mámy ji mohla silně zneklidňovat.

Nevím, jak se toto období podařilo zvládnout. Je možné, že stále v nějaké formě přetrvává. Strach z neznámého a cizích lidí většinou vrcholí kolem 2–3 let. Brzy bude holčička prožívat období, kdy si začne uvědomovat sebe samu a od své maminky se začne pomaloučku odpoutávat přes období vzdoru.

Vztah maminky s dcerkou na počátku je velmi důležitý



Bezpečný vztah ke světu si miminko tvoří od narození. Je důležité, co přítelkyně po narození dcerky prožívala, zda měla v někom oporu, zda kojila a mohla se plně věnovat miminku.

Klid a vyrovnanost maminky jsou často přímo úměrné s klidem miminka a později batolete.

Potřeba bezpečí



Každé batole potřebuje hodně lásky a bezpečí. Pokud se v noci holčička budí, bere si ji maminka k sobě do postele nebo si k ní lehne? Někdy stačí na krátkou dobu.

Malé děti potřebují lásku a pozornost rodiče cítit činy – hodně fyzického kontaktu a pozornosti. Nepíšete, zda je přítelkyně s holčičkou doma, nebo už chodí do jeslí, i to by mohlo s neklidem souviset.

Holčička bude mít zatím nejsilnější vazbu na maminku, ale i vy jste velmi důležitý. Když budete přítelkyni pomáhat, budete jí oporou, tak se stanete součástí života holčičky.

Přeji vám spokojené soužití a věřím, že postupně najdete všichni společně způsob, jak vám bude dohromady dobře. Pokud byste měl pocit, že se situace nelepší, neváhejte se obrátit na odborníky například v rodinné poradně. Jste na počátku vytváření vztahu jak s holčičkou, tak s partnerkou. Moc vám přeji vše dobré.