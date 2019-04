Novinky

Za všemi možnostmi stojí i očekávání okolí a touha uspět, což vede k obrovskému tlaku, se kterým se ne všechny dívky dokážou vypořádat. Což potvrzují i statistiky zaznamenávající obrovský nárůst sebevražd u dívek ve věku 15 až 19 let, který se jen ve Spojených státech za posledních 10 let zdvojnásobil.

„Dívky od útlého věku vyrůstají s očekáváním úspěchu v osobní i profesní rovině. Jsou tak pod obrovským tlakem, což způsobuje, že ztrácejí sebejistotu a ze strachu z neúspěchu jsou i mnohem více kritičtější samy k sobě,” vysvětluje pro CNN Rachel Simmonsová, jež se věnovala výzkumu dospívajících dívek.

Od velmi nízkého věku jsou tak dívky socializované a hledí na zpětnou vazbu od ostatních. Své chování tak přizpůsobují tomu, co si o nich myslí ostatní. Simmonsová to vysvětluje tzv. kolizním kurzem, jenž se vztahuje ke dvěma kulturním změnám: všudypřítomnosti sociálních médií a zvýšeným očekáváním.

„Dívky získávají příležitosti v oblastech, kde je nikdy předtím neměly (ve vědě, technice, strojírenství, stavebnictví, matematice apod.). Na jednu stranu jim tak říkáme, už nemusíš mít dokonalé tělo, abys byla úspěšná, ale když budeš chtít, budeš se učit, můžeš se stát ředitelkou zeměkoule. Nicméně když pak dívka koukne na sociální síť, zjistí, že tam je oním atributem úspěchu jak krása, tak další dokonalost. Dívka se tak dostává do vnitřního konfliktu, který ji obrovsky vyčerpává,” varuje Simmonsová.

Málokdo z dospělých si uvědomuje, že sociální média mladé dívky natolik zaměstnávají, že se to dá v podstatě přirovnat pracovní době na plný úvazek. Jak ukazují statistiky, dívky tráví na Instagramu a Snapchatu mnohem více času než chlapci. Často jsou to skutečně hodiny, během nichž sledují, ale i samy vytvářejí obrázky, videa či tzv. živé vysílání.

Problematické je také to, že samy dívky nastavují velmi nereálné, až v podstatě nezdravé podmínky úspěchu. Dívky se tak často snaží získat něco, o čem je dopředu jasné, že to nedostanou.

Potřebná změna

Aby se tento stav změnil, je zapotřebí více hledět na emocionální zdraví dívek. Oprostit se od výsledků na papíře a začít se více zajímat o to, co dívky prožívají po emoční stránce. A zároveň je od útlého věku učit vyrovnávat se s vlastním selháním, protože strach z neúspěchu je přesně to, co dnešní dívky nejvíce ochromuje.

Dívky by tak měly vědět, že i když občas selžou, mohou být i nadále úžasnými lidmi. Každý neúspěch je naopak může posunout dál, jen se mu nesmí poddávat.

Učitelé ve školách by pak dětem měli pomáhat s dovednostmi, jako je odolnost a přizpůsobivost. A při hodnocení jejich prací volit individuální přístup, aby si děti mohly stanovovat vlastní cíle a následně se poučily z vlastních chyb.

„Díky tomuto přístupu začnou i samotné dívky postupně ctít vlastní chyby jako nezbytnou součást procesu učení,” upozorňuje Tara Christie Kinseyová, ředitelka školy v americkém Hewittu.

V tomto uvědomění samozřejmě hrají důležitou roli i samotní rodiče, kteří musí přestat hledět na selhání svého dítěte jako na osobní hanbu, přestat své děti srovnávat s ostatními a podporovat je v tom, v čem jsou skutečně dobří. A pokud jim něco vyloženě nejde, pak je podporovat v jednotlivých dílčích krocích.