1. Nestarají se o sebe

Všichni jistě znáte poučení od letušek z letadel, že v případě potíží si musíte kyslíkovou masku nejprve nasadit vy a až poté pomáhat druhým, včetně dětí. To samé se ale týká i rodičovství. Nikdy nebudete dobrým rodičem a posouvat své děti dál v okamžiku, kdy budete vyčerpaní, naštvaní či vyhořelí.

Pokud vám na dětech záleží, pak pečujte nejen o ně, ale především o sebe, o své tělo i duši. Není na tom nic sobeckého, naopak z pohledu rodičovství je to naprostá nezbytnost.

2. Skrývají před dětmi emoce

V touze po vychování šťastného dítěte mnozí rodiče své potomky chrání před vším negativním v životě. Nehádají se tak nikdy před nimi, skrývají všechny negativní emoce od smutku, přes pláč po naštvání.

„Jenže tím z dětí nevyrostou šťastnější dospělí. Naopak čím dříve zjistí, že život není jen o pozitivních věcech, že se v něm neustále vyskytují nejrůznější překážky, dějí se nejrůznější příkoří, budou pro skutečný život mnohem připravenější a snáze se budou umět vypořádat s vlastními životními nástrahami,” vysvětluje na svém blogu koučka T-Ann Pierceová.

Umožněte tedy dětem pocítit všechny emoce, včetně smutku, pochybování o sobě či frustrace, aby se mohly učit, jak se s těmito emocemi vyrovnávat a pracovat na svém vlastním štěstí v dospělosti.

3. Uplatňují si skrz děti své vlastní ambice

Za velmi problematické dnes odborníci považují, že si děti přestaly hrát. Jakmile jsou v něčem dobré, rodiče je okamžitě začnou vést k tomu, aby v tom byly nejlepší. A je jedno, zda jsou děti chytré či nadané na konkrétní sport, hudební nástroj či mají krásný obličej a pěknou postavu. Rodiče okamžitě vidí jejich hvězdnou kariéru a vedou je jen jedním směrem, pro který rodiče i děti obětují úplně vše.

Jenže těch, kdo mají šanci dosáhnout na skutečný vrchol, je strašně málo. Stačí jedno zranění a může to být konec jak pro sportovní, tak hudební kariéru, stejné to může být i u modelingu.

Navíc v dospívání může nastat zlom u samotného dítěte. Často se stává, že děti, které sportu či jinému koníčku obětovaly veškeré dětství a v podstatě intenzivně trénovaly už odmala, po 14. roce věku začnou toužit po něčem jiném a v původním sportu či zájmu ztrácejí motivaci. Z úspěšného mladšího žáka se tak rázem stává průměrný junior.

Pokud tedy chcete v tomto směru pro dítě udělat maximum, pak mu umožněte, aby se mohlo rozvíjet ve vícero směrech. Neveďte ho od útlého dětství jen jedním směrem.

4. Neuznávají nudu

Unuděné dítě je v očích mnoha rodičů to nejhorší, co se může stát. A tak pro svá dítka utvářejí neustále nějaký program a aktivity. Pravda je ale ta, že nuda může být ideální čas pro rozvíjení kreativity, ale i pro přemýšlení a hledání nejrůznějších řešení. Pokud o ni budete svá dítka okrádat, pak se může zhoršit nejen jejich představivost, ale i zdraví.

Příliš aktivit dětem neprospívá. Potřebují mít i čas na nudění se.

„Navíc užívat si čas klidu a nevyžadovat přitom pozornost druhých je něco, co dětem může významně pomoci i v jejich budoucnosti,” upozorňuje Pierceová.

5. Přílišný strach o děti



Zkušenostmi se děti nejlépe učí. Pokud je rodiče budou přehnaně chránit před všemi životními nástrahami tím, že jim spoustu věcí budou zakazovat či jim budou stát tzv. nonstop za zadkem, pak jim do budoucího života příliš nepomohou. Mnohem lepší je dětem umožnit prožít bolest, frustraci, ztrátu či další důsledky jejich ne vždy správných rozhodnutí.

„Každá, byť nepříjemná životní lekce může vaše dítě jen posílit a přirozeně v něm budovat zodpovědnost ke svým vlastním rozhodnutím,” vysvětluje odbornice.

6. Neustálé omlouvání dětí



Pokud budete své děti neustále omlouvat větami: „On to tak určitě nemyslel,”, „On to neudělal schválně,”, „Nech ho být, není mu dobře,” pak se velmi snadno může stát, že si stejné věty dítě vezme za své a bude je používat při jakékoli výtce, ať už od vás, či ve škole a v budoucnu třeba i ve vlastním vztahu či zaměstnání.

Rodičům se vždy vyplatí, pokud své dítě budou vést k tomu, aby se učilo převzít zodpovědnost za své činy. Úspěšným dospělým je totiž zodpovědnost vlastní.

7. Brání dětem, aby vykonávaly úkoly odpovídající jejich věku

I děti by měly mít nějaké povinnosti, které jsou spjaté s domácností. Vynést koš, vyndat či nandat nádobí do myčky, vyluxovat, dojít vyvenčit psa, koupit pečivo apod. zvládnou i vcelku malí školáci.

I děti by měly mít nějaké povinnosti, které jsou spjaté s domácností.

„Čím dříve se děti naučí dostávat a plnit nějaké úkoly, tím dříve budou i v dalších věcech samostatnější a zodpovědnější. A spoustu věcí budou mít snazší i v budoucnosti,” upozorňuje Pierceová.

8. Příliš mnoho možností

Dnešní děti mají takové možnosti, o kterých se jejich rodičům ani nezdálo. Ale jak zjistily mnohé výzkumy, ani to pro jejich zdravý vývoj není dobré. Příliš mnoho voleb u nich může vyvolat celou řadu pochybností a postupně i neschopnost učinit jakékoli rozhodnutí.

Pokud pro své děti chcete učinit to nejlepší, vždy jim dávejte vybrat maximálně ze dvou až tří možností. Při jejich nerozhodnosti nepřidávejte žádné další volby. Dejte jim jen čas, aby mohly učinit svá rozhodnutí. Dodáte jim tak na klidu a rovnováze.

„Mějte vždy na mysli, že i nesprávná rozhodnutí mohou být v konečném důsledku ta správná, ale neschopnost učinit rozhodnutí může být v dospělosti doslova prokletím. Tím, že se dítě dokáže rozhodnout, učí se důvěřovat i samo sobě, což je pro jeho budoucnost klíčové,” doporučuje odbornice.

9. Když dětem příliš moc dopřávají

Děti potřebují nastavovat limity a hranice. Tím, že svému dítěti dopřejete vše, po čem touží, uspokojíte každý jeho rozmar, nebudete lepším rodičem.

Děti potřebují znát své hranice, protože je uklidňují a dodávají jim pocit bezpečného prostředí. Pokud dítě ví, co si může dovolit, co se od něj očekává, ví, jak to bude vypadat, přináší to do jeho dětské duše klid. Zároveň se pak dítě stává soběstačnější a nezávislé na druhých, což bývá jeho nesmírnou výhodou v dospělosti.