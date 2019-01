Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství, Novinky

Dobrý den, po rozvodu soud rozhodl o tom, že se desetiletá dcera smí s otcem vídat jednou za 14 dní. Dcera by ale chtěla jezdit k otci, kdy bude chtít, tedy častěji. Otec s tím ale nesouhlasí. Co pro to mohu udělat?



Chápu, že vás trápí, že nemůžete splnit přání své dcery. Jako máma chcete, aby dcerka byla spokojená a prožívala šťastné dětství. Moc oceňuji, že podporujete návštěvy dcerky u táty, s tím se totiž často nesetkáváme.

Ptáte se, jak zařídit, aby mohla jet za tátou tehdy, kdy ona chce. Možná se na expartnera zlobíte, mrzí vás to, nechápete. Nicméně opravdu byste chtěla, aby nějaká „vyšší moc” tátovi dcerky nařídila, aby ji chtěl vídat častěji? Myslím, že by vynucené návštěvy nepodpořily rozvíjející se vztah otce a dcery do budoucna.

Úplně jinak se naplňuje přání, když obě strany chtějí. Co je vynucováno, nefunguje. Obzvlášť ve vztahu. Co vede vašeho expartnera vídat dceru jen na základě soudního rozhodnutí, ví jen on sám.

I tak můžete pro dcerku udělat hodně. Co je nejpodstatnější, můžete ji podpořit, aby zvládla rozhodnutí svého táty, které není v souladu s jejím přáním. Aby se díky této zkušenosti mohla naučit, že ne vždy dostane to, co chce. Ani od blízkého člověka. Může se tím naučit přijímat názory druhých, aniž by ji zraňovaly.

Tím, že budete vztah otce a dcerky podporovat, v rámci možností vytvoříte dobré základy pro funkční vztah do budoucna. Podpořte ji v tom, že táta ji má rád, zároveň on sám potřebuje z nějakého důvodu dodržet pravidla, která jsou mezi vámi nastavena úředně.

To neznamená, že se to časem nebude měnit. Je možné, že postupně, obzvlášť v období dospívání, se budou vzájemně mnohem více vyhledávat a potřebovat. Jako máma můžete vztah hodně podpořit tím, jak o otci před dcerkou mluvíte. Tím jí dotváříte obraz o něm jako o člověku, jako o muži.

I když dcerka za tátou nejede, může mu během oněch 14 dnů vytvářet obrázky, psát SMS, vymýšlet program na víkend.

1. S dcerkou si můžete o tátovi povídat.

Co se jí líbí na návštěvách u táty.

Zda se ho sama zeptala, jestli se s ním může vidět častěji.

Na co se k tátovi těší.

V čem je to u táty jiné.

Co s tátou dělají takového, co vy spolu ne.

Co byste vy dvě mohly dělat podobného.

Co si pro tátu nachystá zajímavého, až tam pojede.

2. Pokud vám komunikace s expartnerem funguje, můžete se ho vy sama zeptat, jaký názor má na přání dcery.

Co by se například muselo stát, aby své rozhodnutí změnil? Co by ho přimělo chtít se vidět s dcerou, když ona chce? Co je za jeho současným rozhodnutím?

Děti jako rukojmí svých rodičů



Z vašeho dotazu jsem nevyčetla, jaký vztah má dcera s tátou. Zda má otec novou rodinu, vy máte přítele. Za jakých okolností jste se rozešli a před jakou dobou. To vše může ovlivňovat přání vaší dcery vídat se častěji s tátou.

Po rozvodu se děti velmi často dostávají do role rukojmí svých rodičů a rodiče si přes ně vyřizují své nevyřešené vztahy. Ať už tím, že o druhém rodiči před dítětem nepěkně mluví, nebo ho proti němu navádějí. Bohužel v takové situaci nejvíce trpí dítě, i když záměrem bylo, aby trpěl jeden z partnerů. Je skvělé, že vaše dcera se s ničím podobným nepotkává.

Moc vám přeji, abyste situaci všichni zvládli co nejlépe. Pro dceru jste jako rodiče vzorem v řešení konfliktů a obrovskou inspirací. I když váš partnerský život nefunguje, pro svou dceru můžete být dobrými rodiči. Ať se vám to daří.

