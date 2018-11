Žije skromně sama s šesti dětmi. Jediné, co jim chybí, jsou postele

Maminka žije se svými šesti dětmi od 4 do 12 let sama v malém bytě. Přestože žijí velmi skromně, děti vyrůstají v láskyplném prostředí. Jediné, co dětem chybí, jsou postele. Vměstnat do jednoho bytu 7 postelí jednoduše není možné. Děti si tak každý večer rozkládají v pokojíku matrace na zem, což není ideální.