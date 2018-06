das, Novinky

Muži vždy byli především živitelé a hlavy rodiny, vše kolem dětí a domácnosti zase bylo doménou žen. V dnešní době se ale toto tradiční fungování rodiny začíná měnit. Dnešní otcové se mnohem více a aktivně zapojují do výchovy a péče o své ratolesti.

Vše začíná již u porodu. Více než polovina českých mužů se dnes aktivně účastní porodů. Pro většinu z nich je to jeden z nejhezčích okamžiků, které v životě zažili. Navíc porodem nic nekončí – naopak. Stále více mužů touží zůstat doma se svými partnerkami a potomky i několik dní po porodu. Aby byli i nadále ženě oporou a mohli jí hned od počátku pomoci s péčí o dítě. Od února 2018 jim to již umožňuje i zákon, podle kterého si mohou vzít navíc týdenní dovolenou v prvním šestinedělí a stát jim tuto dovolenou proplatí jako peněžitou pomoc v mateřství.

Podle odborníků je to velký posun dopředu, protože role otce v prvních dnech a týdnech života dítěte je stejně důležitá jako matky. Tento čas je klíčový pro prvotní navázání vztahu otce s dítětem a posílení rodinných vazeb. Časné zapojení mužů do péče o děti navíc zvyšuje šanci, že se rodiče budou i později o tuto péči dělit a budou i více spolupracovat při domácích pracích.

Děti otce potřebují



Muž-otec má celkově k dětem volnější vztah než matka, která má častěji zájem o volný čas dítěte, děti se s ní častěji baví o módě, filmu, škole a kamarádech, o svých zájmech i o sexu.

S otcem častěji mluví jen o sportu a politice. Matka se více zajímá o přípravu dětí do školy, více zasahuje i do výběru povolání. Otcové více zakazují, matky častěji prosí a žádají. To vše svědčí o určitém úpadku otcovské autority proti dřívějším dobám. V žádném případě to však nedokazuje, že je otec pro své děti okrajovou, snadno postradatelnou figurou.

Zejména u chlapců hraje otec roli vzoru, jemuž se chce vyrovnat. Až do puberty je pro něj prototypem dokonalosti, zvláště pokud je v tom podporují i jejich matky. Chlapci vyrůstající bez otce v tomto směru strádají, odráží se to především v potížích se začleněním do skupiny vrstevníků. Jsou celkově méně asertivní, více závislí na svých spolužácích, vyhýbají se skupinovým sportům. V pozdějším věku pak tito chlapci častěji mívají sklony k nemorálnímu jednání, projevují nedostatek zodpovědnosti a nedokážou se vcítit do ostatních.

Na své dcery mají otcové významnější vliv v době jejich dospívání. Dívky, které mají vřelý vztah se svým otcem a cítí se jím být akceptovány, lépe navazují vztahy s chlapci a v partnerských vztazích jsou více sebevědomé.

Čím potěšit své tatínky?

Jak udělat otcům radost, je individuální, podle toho, jaký je váš otec typ. Toho rodinného jistě potěší odpoledne strávené s dětmi, oslava v rodinném kruhu nebo společný výlet do přírody. Zatímco vlk samotář spíše ocení odpočinek na rybách či na kole, kde načerpá novou energii, třeba se svým vlastním tátou nebo nejlepším kamarádem. Někomu udělá radost věcný dárek, jinému vstupenka na koncert či jiný zážitek.

Společný výlet nadchne všechny rodinné typy a aktivní tatínky. Pokud miluje ten váš překvapení, můžete vymyslet zajímavou destinaci nebo domluvit účast otcova kamaráda z dětství. Šlápnout vedle nemůžete např. exkurzí do pivovaru či výletem do zoo. Sportovci ocení náročnější túru nebo výlet na kole.

Večeře potěší všechny gurmány. Pokud se vám nechce vařit, darujte svému otci poukázku na jeho oblíbené jídlo. Naopak, jestli dáváte přednost domácí hostině, můžete tatínkovi uspořádat třeba grilovačku, na kterou nikdy nezapomene. Určitě ho mile překvapíte, když pozvete i jeho přátele.

