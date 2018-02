Dobrý den, má 4,5letá dcera při usínání stále dumlá palec a drží v ruce plenu. Miluje to. Dojde si do postele zadumlat i několikrát během dne. Nevím, jak ji to odnaučit. Nebo mám čekat, až ji to přejde? Snažila jsem se jí vysvětlit, že bude mít křivé zoubky, ale nedá si říct. Když někam jedeme, jediné, co ji zajímá, je, aby si sbalila plenu. Druhá věc. Dcera si špatně zvykala i na školku, trvalo jí to rok. Nyní tam bude nastupovat její bráška (necelé 3 roky) a ona si to nepřeje. Často opakuje, že bráška do její školky nesmí, že ho tam nechce. Prosím, poraďte mi, jak jim to oběma ulehčit a zpříjemnit.