Po odchodu z dětského domova se ocitl na ulici. Dnes má práci, která ho baví a naplňuje

Josef Trnka se dostal záhy po svém narození do kojeneckého ústavu. Jeho nejranější vzpomínky patří bílým stěnám a barevným korálkům, které byly jeho jediným osobním majetkem. Putoval z jednoho dětského domova do druhého, z jedné části republiky do druhé, což bylo v dřívější době naprosto běžné. Jelikož byl živé dítě a učitelé si s ním nevěděli rady, skončil jako většina jeho kamarádů z dětského domova ve zvláštní škole. Přestože se časem ukázalo, že neoprávněně, dnes toho nelituje. Naopak. Na zvláštní školu vzpomíná v dobrém.