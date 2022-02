Roku Tygra budou vládnout výbušné emoce a nadšení

To bylo sice v roce 1986, který byl ovlivněn ohnivým živlem, zatímco letos je to živel vodní, u Tygra ale stále platí stejné vlastnosti zanícení, naléhavosti a smělosti.

„Jejich zápornými vlastnostmi jsou vznětlivost, rebelství a zbrklost,“ varuje Levittová a dodává: „Když se Tygra zmocní vztek, doplatit na to mohou i nevinní lidé kolem.“ Tygři jednají rychle, a proto je třeba se připravit na to, že letošek přinese rychlé změny.

„Roku budou vládnout výbušné emoce a nadšení. Bláznivé sny by se mohly stát skutečností,“ podotýká Levittová s tím, že se to bude týkat jak vztahů, tak kariéry, a v širším měřítku i dění v politice.

Pro některá znamení by naopak letošek mohl být nešťastným rokem. Krysa, Buvol, Had a Opice mají s tygří energií problémy. Krysa je opatrná a metodická, její pečlivé plánování se ale letos střetne s náhlými změnami. Podobně na tom bude pragmatický Buvol.

Obstojně by se mělo dařit Drakům a Kohoutům. Obě tato znamení si váží tygřího nadšení a odvahy, Draci by ale mohli zabřednout do mocenských střetů, zatímco Kohouti musí dávat pozor na to, aby se nenechali ovládnout emocemi.