Rok válčila se zákeřnou rakovinou uzlin. V boji pomohla i moderní technologie

Začalo to malou bulkou v podpaží, která se postupně u sedmadvacetileté Barbory Strymplové vyvinula v závažnou rakovinu mízních uzlin, takzvaný Hodgkinův lymfom. Ke zdárnému vyléčení nakonec pomohlo to, že ji po náročné chemoterapii čekala šetrná a cílená léčba protonovým ozařováním, u kterého v budoucnu nehrozí nežádoucí účinky. Této léčbě se u nás už téměř deset let věnuje pražské Protonové centrum, které je jediným podobným zařízením v Česku.