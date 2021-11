Partner ji málem uškrtil. Teď Tereza dává naději desítkám žen, které čelí násilí

Bylo tam hodně alkoholu, hodně agrese, hodně žárlivosti a ty dluhy jsem měla ještě dlouho potom, co jsem vztah ukončila. Ty dluhy jsem si udělala jen proto, abychom měli co jíst a z čeho zaplatit nájem,“ přiznala.

Závažnost situace a skutečnost, že vztah musí ukončit, si Tereza uvědomila až poté, co ji partner v opilosti málem uškrtil. „Nikdy nezapomenu, jak se na mě podíval a jak mu vyjela ruka. Nevěděla jsem, co se bude dít, v pokoji byly malé děti,“ doplnila Pomschárová.

„Také spolu sdílí své úspěchy, co se jim podařilo, kam vyrostly. Je skvělé vidět ten pokrok. Spousta z nich má už nového partnera a děti, novou skvělou rodinu. To je pro mě veliký znak toho, že to, co děláme, má smysl,“ podotkla.