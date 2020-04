Ondřej Sokol: Zvu vás k sobě do obýváku

Úplně sám. Jde o nový formát pořadu, laicky řečeno jakousi videokonferenci. Což je pro nás všechny obrovské dobrodružství. Obraz je jinak rozdělený do čtyř částí. Někdy sice ve střižně jednoho z nás takzvaně předřadí, ale ten živý kontakt, komunikace mezi námi zůstává. Chceme lidi hlavně bavit.

Přesně tak to vypadá. K tomu ještě sedím u sebe v obýváku, což si myslím, že je ta přidaná hodnota pro lidi. Skutečně se podívají k nám všem domů.

Jenže to byl filmový byt, filmový obývák. Ty situace, které v něm probíhaly, byly hrané. V pořadu Spolu z domu vezmu diváky vážně domů.

Dokonce uvidí poměrně dost z toho, co tam mám. S Kubou, což je taky režisér, a s Adélou, která je velmi kreativní, se snažíme dělat vše proto, aby se u těchhle návštěv diváci bavili.

Ano, takovou tu, co je v bordelech, anebo právě v tělocvičnách. Ale já u ní plním nejrůznější úkoly, které mi další lidé, co v pořadu vystupují, dávají. Snažím se v něm nesedět, jen nežvanit, ale taky něco aktivně dělat.

V díle, co dnes uvidíte, například jezdím doma v obýváku na snowboardu, a to pod vedením Ester Ledecké. Adéla cvičí na míči a skončí pak celá ve skříni, i s hlavou.

Ondřej Sokol: Všechno, co se u nás děje, se děje ve svobodné zemi

Co vím, standardní kus bude mít pětačtyřicet minut. Zatím jich máme pár předtočených, ale postupně bychom chtěli jít živě. Dát možnost běžným divákům dostat se s námi do televize. Cílem je tedy Spolu z domu v budoucnu nepředtáčet, jet vysílaní rovnou.

Ne. Nova oslovila Simonu Matáskovou, která stojí mimo jiné za úspěchem pořadu Tvoje tvář má známý hlas. A co vím, přímá inspirace sice přišla odněkud z Německa, ovšem obdobné pořady fungují v řadě jiných zemí.

Máte pravdu, že se teď nenatáčí. Všechno se odložilo. Ale v divadle se chystáme co nejdřív spustit jednu věc, co mám už deset let v šuplíku. Divadelní seriál. Jen ho nebudeme hrát před diváky sedícími v sále, ale budeme ho natáčet pro on-line a oni se na něj budou moci dívat z pohodlí svých domovů.