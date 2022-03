Irena Kučerová: Svatí i létající hroch, mozaiky jsou všude kolem nás

Když Irena Kučerová popisuje začátky databáze, musí se ve vyprávění vrátit do roku 2009. „Tehdy jsem se zapojila do prací na údržbě mozaiky Posledního soudu v areálu Pražského hradu,” popisuje. Jedná se zřejmě o naši nejslavnější mozaiku z let 1370 až 1371.

„Já jsem se pak s kolegyní restaurátorkou pokusila popsat, jak by se mohla mozaika znovu obnovovat v budoucnu, pokud by to bylo potřeba. Vyrobili jsme materiál, jímž by se mohl nahradit naposledy použitý podkladový lak. Ten se totiž kupoval z Japonska a nyní se už nevyrábí,” popisuje.