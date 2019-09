Harfistka Jana Boušková: Volný čas pro mne absolutně neexistuje

„V Německu jsem měla opravdu velice krásné kritiky, které hlásaly v titulcích: Bravo Jana, auf wiedersehen Jana!, a to mi bylo jenom deset let. Od té doby se mi otevřely dveře do světa. V 15 letech jsem již byla sólistkou anglického orchestru a hrála s ním po celém světě,“ popsala své první úspěchy harfistka.

„Bez píle by to nešlo a já jsem tomu obětovala veškerý svůj život. Tím, že mě to bavilo, tak to samozřejmě za žádnou oběť nepovažuji, ale nevím, jak bych jinak vyjádřila, když jsem u nástroje v podstatě seděla od rána do večera,” vysvětluje harfistka.