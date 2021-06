Dvojčata se narodila předčasně. Překonala zdravotní problémy i transplantaci jater

Těhotenství rodiče plánovali a na miminko se těšili i poté, co se dozvěděli, že miminka počali dvě. Když se ale dozvěděli, že holčičky jsou momo dvojčata, začali mít strach.

„Z toho jsme měli strach, protože to přináší různá rizika. Hodně mě upozorňovali, že je toto těhotenství vzácné a že bych je nemusela donosit. Císařský řez jsme měli naplánovaný na 35. týden těhotenství, nakonec jsem porodila ve 28. týdnu,“ říká maminka Michaela.

Nellinka a Ellinka se narodily začátkem srpna s porodními váhami 990 g a 1190 g. Ihned po porodu putovaly na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, kde bojovaly s několika komplikacemi.

Měly problém s dýcháním, musely za ně dýchat přístroje, dostávaly také transfuze. Nella měla problém s odcházením smolky, u Elly zjistili lékaři krvácení do mozku.

„Bylo to strašné, bylo to nejhorší období v našem životě. Všichni lékaři nám dávali na rovinu vědět, že se může kdykoliv cokoliv stát. Sami jsme si to uvědomovali, rodině jsme ani náš strach nedávali najevo. Informace jsem rodině podávala zaobaleně, aby to se mnou tak strašně neprožívali,“ vzpomíná Michaela.

Rodiče se na dvojčátka těšili. Foto: archiv rodiny

Nakonec obě holčičky z nemocnice lékaři propustili a rodiče si mohli obě odvézt domů. Chvíli se zdálo, že už bude vše v pořádku, pak ale přišla další komplikace.

Během pravidelných kontrol dětská lékařka u Nelly zjistila, že má holčička špatné jaterní testy. Michaela tedy s Nellou odjela do Fakultní nemocnice Motol, kde Nellu v březnu 2020 operovali. Zdravotní stav holčičky se ale nezlepšoval a bylo nutné podstoupit transplantaci jater.

„Lékaři mi vysvětlovali rizika, ale moc mi nedocházelo, že bude nějaká transplantace. Nepřipouštěla jsem si, že k ní dojde. Hrozně mě tížilo, že tak malé miminko vůbec jde na operaci. Měli jsme strach, doufali jsme, že k transplantaci nedojde, ale nakonec došlo.“

Na transplantaci však rodina čekala dlouhý měsíc, během něhož se střídavě radovala a hroutila. Čtyřikrát dostala maminka zprávu, že se našel pro Nellu vhodný dárce, a čtyřikrát přišlo po radosti zklamání, protože dárce nakonec nebyl vhodný.

Zdravotní stav holčičky se navíc během čekání zhoršoval, byla stále více žlutá, měla velké bříško.

„Skamarádila jsem se v Motole s další maminkou, která měla stejný problém a na játra pro miminko čekala ještě déle než my. Během hospitalizace jí miminko umřelo, a mně došlo, že je to opravdu vážné, že by to nemusela přežít.“

Nellinka čekala na játra a její stav se zhoršoval. Foto: archiv rodiny

Až popáté, kdy už Michaela ani nedoufala, se zadařilo a lékaři z IKEM Nelle úspěšně transplantovali játra.

Nyní jsou dvouletá dvojčátka čiperná, a i když musí brát Nella léky a Ella rehabilitovat kotníky, daří se jim dobře.

„Musíme ale nakupovat spoustu pomůcek, doplatky na léky, stříkačky. Nellinka musí mít čerstvou stravu, jsou zapotřebí vývojové hračky. Na to všechno nám přispívá Dobrý anděl, moc nám to pomáhá. Máme jistotu, že peníze přijdou, a nemusíme přemýšlet o koupi něčeho, co holky potřebují,“ dodává maminka s tím, že teď už se rodině daří dobře, a doufá, že holčičky budou žít normální život jako jejich vrstevníci.