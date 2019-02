Jiří Vavroň, Jan Holý, Právo

I když v řadě průzkumů muži tvrdí, že je zapotřebí se na chodu domácnosti podílet rovným dílem, praxe je opačná. Pečovatelky místo rovnocenných manželek hledají do rodinného vztahu i tzv. mamánci, upozorňují psychologové.

„Přítelkyně je vzdělaná žena, slušně vydělává. Má obrovský přehled. Není ale moc praktická a trvalý společný život si s ní nedovedu představit. Myslím, že nám tento vztah vyhovuje,“ potvrdil Právu svobodný téměř padesátiletý vysokoškolák Jarda.

Emancipovaná, vzdělaná manželka vytváří v rodině podle psychologů tvrdé konkurenční prostředí. Nechce v ní a ve vztahu hrát druhořadou roli, protože je ekonomicky nezávislá a prosazuje rovnoprávnější rozdělení rolí při domácích pracích. Řada mužů ale takový vztah akceptovat nechce.

„Pokud chce mít muž za každou cenu navrch, dál se o tyto ženy většinou už nesnaží a raději ze vztahu ještě před sňatkem vycouvá,“ řekla Právu psycholožka Kateřina Irmanovová.

Těžce nesou, když žena vydělává víc



„Řada mužů těžce nese například i to, pokud žena více vydělává,“ vysvětlila Právu socioterapeutka Zdena Prokopová. Jakou si kdo vybere manželku, nebo manžela, a jak bude vypadat rozdělení rolí v domácnosti, významnou měrou ovlivňuje to, z jakých rodin budoucí partneři pocházejí a jaký v nich dominoval model soužití.

„Pokud otec ležel jen u televize a matka vše zařídila, navařila, vyprala, uklidila, dospívajícím dětem se to nelíbí. Při založení vlastní rodiny a pod tlakem praktického života ale často začnou uplatňovat v manželství stejný model, který znají z dětství a jsou na něj zvyklí,“ vysvětlila Irmanovová.

A potvrzují to i průzkumy. Čtyři procenta mužů považují domácí práce za vysloveně nesnesitelné a nikdy by se na nich nepodíleli. „Tito muži, většinou tzv. mamánci, spíše hledají pečovatelku než manželku, do vztahu nechtějí nic investovat a myslí jen na sebe,“ uvedla Irmanovová.

Přibližně rovným dílem se o domácí práce v Česku dělí jen zhruba každá čtvrtá domácnost, uvedla Národní zpráva o rodině. Podle průzkumu CVVM Sociologického ústavu považuje 53 procent dotázaných mužů za správné, že by se na péči o děti měli podílet oba partneři. Uklízet by měli oba partneři podle 37 procent mužů, pomáhat při nákupech považuje za správné 50 procent mužů.

Většina mužů sice výraznou spoluúčast v průzkumech podporuje, realita konkrétních domácností je ale jiná. „Čeští muži sice manifestují rovnoprávnost, v reálném životě ale vítají ženu, která je schopná se o ně postarat, dobře vaří,“ potvrdila Prokopová. Pokud se muži podílejí na domácích pracích, největší oblibě se těší vaření.

Podle výzkumu společnosti Sanep pro 26,5 procenta dotázaných mužů je vaření oblíbenou činností, protože je tvůrčí. Druhá příčka patří zalévání květin (20,6 procenta) a třetí příčku s velkým odstupem obsadilo s 8,5 procenta praní a mytí nádobí.