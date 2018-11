Kristýna Léblová, maj, Novinky

„Každá panenka na výstavě je ručně vyráběný originál, a to především stylem, designem nebo barvami. Od typických panenek Barbie se liší velikostí i zdobností. Autoři mnohdy používají antické látky, starožitné detaily nebo třeba šperky,” řekla Novinkám mluvčí a spoluorganizátorka akce Kateřina Petránková.

Panenka od Alisy Filippové vyjde i na půl milionu korun.

Hodnota exponátů stoupá díky materiálu, ale právě i originalitou a ruční výrobou. „Mezi ty nejdražší patří díla Alisy Filippové, která je aktuálně jednou z nejžádanějších umělců. Tam se ceny pohybují kolem půl milionu korun. Tu, co zde máme, vyráběla zhruba půl roku,“ popisuje raritu Petránková.

O její panenky je obrovský zájem. Jakmile nějakou vyrobí, okamžitě se prodá.

Speciální expozice od Anny Zueva a E. J. Taylora

Hlavní expozici Prague Doll vytvořila Anna Zueva. Její panenky byly vyrobeny speciálně pro tuto výstavu, a to na téma Karel IV. a středověká Praha. Autorka vytvořila nejen Karla IV., ale i všechny ženy, které stály po jeho boku.

Hlavní expozice má téma středověké Prahy, v jejíž čele stojí mladý Karel IV. po boku se svými ženami.

Dalším významným umělcem na výstavě je E. J. Taylor. Tento americký autor vyrobil první vánoční výlohu pro Tiffanyho na Páté avenue v New Yorku. Vyzdobil ji právě panenkami. Umělec dovezl pouze jedno své umělecké dílo. Zbytek tvoří soukromé exponáty sběratelů.

„Přijel jsem do Prahy učit. Měl jsem zde nejlepší workshop za celou svoji kariéru. Skupina žáků se skládala z třinácti lidí, přičemž dva byli začátečníci. To, co vytvořili, je nádherné, nemám vůbec slov,“ svěřil se E. J. Taylor, který do Prahy přijel poprvé před deseti lety a byl místem doslova očarován. Podle něj jsou Češi šikovní díky své minulosti. „Je to tím duchem východu,“ dodává umělec.

Na výstavě si návštěvníci mohou sami vyrobit i svého medvídka.

