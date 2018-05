Zboží.cz

Úrazy hlavy patří na kole k nejvážnějším. A tak je jasné, že kvalitní přilba může v mnoha případech jezdci či jezdkyni zachránit nejen zdraví, ale i život. Také proto se vyplatí výběr helmy nepodcenit.

Jako ulitá

Při nákupu cyklistické přilby se rozhodně vyplatí vyrazit do kamenného obchodu a zkoušet a zkoušet, která helma sedí nejlépe. Pak už daný model můžete pohodlně najít na internetu za nejvýhodnější cenu. Přilba totiž musí v první řadě dokonale pasovat.

Velikost helmy je samozřejmě dána obvodem hlavy, nicméně to samo o sobě ještě nemusí znamenat, že jste objevili tu pravou. Záleží totiž také na tvaru přilby, respektive vaší hlavy. A může se stát, že i přes chytrý systém upínání nebude helma na vaší hlavě sedět. I proto je nejlepší vyzkoušet několik modelů od různých výrobců.

Pokud nebude přilba vaší hlavě jako na míru, hrozí nejen snížená bezpečnost při jízdě, ale také nepříjemné otlaky a oděrky, jež dokážou požitek z cyklovýletu pořádně zkazit. Kromě toho by měla být helma příjemně lehká a dobře odvětraná, abyste se při jízdě nepotili víc, než je nutné.

Pečlivě vybírejte také přilby pro děti – váš potomek bude nejspíš vybírat hlavně podle barvy či motivu, nicméně nejdůležitější je, aby mu helma dokonale padla. Mimochodem, řada rodičů kupuje malým cyklistům helmu o něco větší, aby déle sloužila. To je ale chyba, která může ohrozit zdraví dítěte.

Na asfalt, nebo do terénu?

Cyklistickou helmu můžete nicméně vybírat také podle toho, kde a jak na kole jezdíte. Jiné nároky jsou kladeny na přilby, jež používají silniční jezdci, jiné pak na helmy používané v náročných terénech.

Základní a nejrozšířenější kategorií jsou přilby silniční. Jak už název napovídá, jsou určeny pro cyklisty jezdící na silničních nebo krosových kolech, kteří se nepohybují v nejnáročnějších terénech. Většinou jsou velmi lehké a dobře odvětrané. Nenároční jezdci po nich mohou sáhnout i pro jízdu na kole horském. Silniční helmy jsou na trhu běžně k dostání v pánské, dámské, unisex i dětské variantě.

Pro použití v terénu i na silnici se hodí rovněž MTB přilby, které mají robustnější konstrukci a také jakýsi malý „štít“ chránící před slunečním svitem. Speciální kategorii tvoří helmy pro jezdce na BMX kolech – ty připomínají klasické kulaté helmy a díky odolné konstrukci jsou vhodné pro náročné cyklisty a provádění nejrůznějších triků.

Cyklisté vydávající se do skutečně náročného terénu, kteří se nebojí ani agresivnější a riskantní jízdy, by měli sáhnout po integrálních přilbách. Ty se podobají helmám na motorky a chrání jezdce prakticky v oblasti celé hlavy i obličeje.

Ačkoli jsou cyklistické přilby ze zákona povinné pro děti do 18 let, měly by být samozřejmou součástí výbavy každého, byť i svátečního, cyklisty. I když si myslíme, že jezdíme opatrně a bezpečně, nehoda může potkat každého z nás. A riskovat jen proto, že jsme chtěli ušetřit na helmě, je skutečný hazard se zdravím.

