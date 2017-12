Postup: Připravíme litr vývaru z hovězího žebra a cibule. Přecedíme ho a dáme do něj vařit na kostičky nakrájenou zeleninu, brambory, kmín a oprané houby. Slaninu nakrájíme na kostičky a vyškvaříme ji, škvarečky vybereme a do vyškvařeného sádla nasypeme mouku, uděláme jíšku. Když jsou brambory poloměkké, přilijeme do polévky smetanu, ve které jsme dohladka rozmíchali jíšku, a polévku ještě chvíli zvolna vaříme, mícháme ode dna. Nakonec do polévky přidáme obrané hovězí maso a škvarečky ze slaniny.