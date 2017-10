Studie publikovaná v odborném časopise Journal of Behavioral Decision Making předkládá, že lidé, kteří si v hlavě promítají předchozí neúspěchy, mají větší tendenci snažit se je napravit než ti, kteří si pro sebe hledají výmluvy, nebo je jejich vlastní selhání nezasáhlo.

Myšlenka, že potřebujeme prožít bolest, abychom se posunuli dále, se může zdát zvláštní těm, jejichž přístupem je setřást všechny nezdary. Avšak podle profesorky marketingu na Ohijské státní univerzitě Selin Malkocové je ve skutečnosti motivující procítit bolest z prohry.

„Většina rad tvrdí, že nesmíme přeceňovat své chyby, že se nesmíme cítit špatně. My jsme však zjistili opak. Když zažíváme selhání, je lepší se soustředit na vlastní emoce. Pokud se lidé zaměří na to, jak zle se cítí a že už to nikdy nechtějí zažít znovu, zvyšuje to jejich snahu v budoucnu,“ vysvětluje pro magazín Time Selin Malkocová.

Negativní emoce ovlivňují motivaci k řešení úkolu



Malkocová spolu s dalšími dvěma odborníky navrhla tři podobné výzkumné scénáře a s pomocí přibližně stovky dobrovolníků u každého z nich zjišťovala, zda emoce získané ze selhání ovlivní jejich reakce na nové výzvy.

V první situaci bylo 98 lidí požádáno, aby našli na internetu nejlevněji prodávaný mixér s určitými funkcemi. K tomu byli motivováni možnou odměnou, pokud uspějí. Poté je výzkumníci rozdělili do dvou skupin.

První skupině bylo řečeno, aby si představila své selhání a zaměřila se na svoji emocionální odezvu k této představě. Druhá skupina se pak měla zaměřit jen na specifikace prohry, pokud by úkol nesplnila. Následně bylo všem účastníkům řečeno, že nejnižší cenu nenašli. Ve skutečnosti nejlevnější mixér stál v přepočtu přibližně 82 korun, mnohem méně, než všichni tušili.

V dalších částech, ve kterých dobrovolníci dostali podobný úkol, lidé ze skupiny, která se zaměřovala na své emoce, trávili nad úkolem o čtvrtinu delší čas.

Odborníci ale také zjistili, že poté, co se lidé zaměřili na své emoce z prohry, snaží se více jen tehdy, pokud má následný úkol podobnou charakteristiku. Svou motivaci nepřenášejí na odlišné úkoly.

Pokud se tedy chcete v budoucnu zlepšit, Malkocová radí neracionalizovat své emoce, nebo se jim nesnažit uniknout ve chvílích, kdy uděláte chybu.

„Emocionální odezva z prohry může bolet. Ale pokud se zaměříte na tuto bolest, budete se snažit problém řešit a zajistit, abyste chyby neopakovali,” uzavírá téma odbornice.