Česká korzetiérka a návrhářka tak smazává genderové rozdíly. „Sebevyjádření by nemělo mít limity, co se týká pohlaví. Genderové role by se měly dle mého názoru, smazávat. Je mi jedno, jestli šiju pro ženu nebo muže,“ svěřila Novinkám Riwaa, která důmyslnost a propracovanost korzetů vyšperkovala během nošení.

Pro mnohé může být překvapením, že o pánské korzety je opravdu velký zájem. „Líbí se jim to. Kromě korzetů pro ně šiju i podvazkové pásy. Co klient, to zajímavost. Korzet se dá nosit jako náhražka smokingového pásu, nebo i jako spodní prádlo nebo na různé akce,“ vysvětlila Nerona, která korzet ušila i pro svého manžela. Ten si prý nošení tohoto „doplňku“ velmi oblíbil.

Návrhářka má ale i tu zkušenost, že šila korzet speciálně jako zdravotnickou pomůcku. Jeden klient byl po operaci břišních svalů a korzet mu pomáhal v rehabilitaci břicha.

Historie

Historie korzetů je prastará jako lidstvo samo. Úplně první korzet s háky a šněrováním vzadu vynalezla Jean Julien Rosselin zhruba v polovině 19. století. Rychle se začaly vyrábět sériově, ale byly nebezpečné kvůli laciné a nekvalitní oceli, která způsobovala nositelkám zranění. Na konci století se také začaly ke korzetům upevňovat podvazky, pro komfortní nošení punčoch.

Ženy po útlém pase šílí od nepaměti.

FOTO: Lucie Kout/archiv Riwaa Nerona

Vosí pas

Po štíhlém pasu touží i dnes většina dam. Korzet je jeho zárukou. Rekordmani jsou například Ethel Grangerová, která je se svým 34centimetrovým obvodem právem považována za ženu s nejužším pasem na světě. Krásu vosího pasu si oblíbil také Mr. Pearl, korzetiér a návrhář, jenž se může pochlubit pasem o velikosti 41 cm.