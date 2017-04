Postup: Rohlíky nakrájejte, zalijte vlažným mlékem a nechejte chvíli odstát. Mezitím si na pánvi rozpusťte máslo a osmahněte na něm slaninu, cibulku, papriku a petrželovou nať. Ve velkém hrnci si poduste bylinky a špenát (do hrnce dejte kousek másla, přidejte omytý špenát s bylinkami, zamíchejte a pár minut poduste). Po vychladnutí směs špenátu a bylinek nasekejte sekáčkem. Všechny přísady postupně přidávejte k rohlíkům (kromě syrových vajec, ta si vyšlehejte zvlášť do žloutkové pěny a do sněhu z bílků, a až nakonec opatrně vmíchejte do směsi). Směs osolte, dochuťte pepřem a špetkou muškátového oříšku…vše pak rovnoměrně rozprostřete do připravených (máslem vymazaných) zapékacích keramických pekáčů. Pečte v troubě předehřáté asi na 180 °C přibližně hodinu.