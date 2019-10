Turecko čelí obviněním, že použilo proti Kurdům v Sýrii bílý fosfor

Turecko čelí obviněním, že jeho jednotky použily při invazi do Sýrie bílý fosfor, a to i v obydlených oblastech, kde je to zakázané a považované za válečný zločin. K dřívějším podezřením z minulého týdne přibyla o víkendu další, i když v té době platilo příměří. Agentura AP publikovala záběry popálených kurdských bojovníků. Turecko popírá, že by chemické zbraně použilo.