Zpráva o spadlém boeingu Lion Air: Chyby byly v konstrukci, v údržbě i u posádky

Indonéský úřad především kritizuje systémem automatického vyrovnávání letu MCAS, který má zabránit tomu, aby stroj příliš prudce stoupal, což by mohlo vést ke ztrátě vztlaku.

Ten měl nehodám zabránit, ale místo tomu k nim přispěl. Pokud byl úhel náběhu moc velký, automaticky stlačoval nos letadla k zemi. Piloti nemohli proti jeho činnosti zasáhnout, protože by na řídící páku museli vyvinout sílu 451 kN (tedy 46 kilopondů což odpovídá 46 kilogramům).

Zpráva také zmiňuje, že podle příručky Boeingu by měli piloti při selhání systému MCAS reagovat během tří sekund. Při zmíněném letu i při předchozím letu, kde se objevily stejné potíže, to posádkám trvalo osm sekund. To už však velmi narostou síly, které ztěžují ovládání letadla.