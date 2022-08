Zdržte se provokací u Tchaj-wanu, vyzvalo sdružení ASEAN Čínu a USA

Šéfové diplomacií zemí ASEAN v ojedinělém společném prohlášení varovali, že rostoucí napětí by mohlo vést i k otevřenému konfliktu. Situace by mohla „destabilizovat region a nakonec by mohla vést ke špatnému odhadu, vážnému střetu, otevřeným konfliktům a nepředvídatelným důsledkům mezi velkými mocnostmi,“ cituje prohlášení agentura AP.