Za mimomanželský sex ponižující trest. Zbičovaná žena v Indonésii zkolabovala

I když na záběrech publikovaných agenturou Reuters nevypadá exekuce úplně tvrdě, jedna z žen sebou při trestu škubala v bolestech a po 22 ranách upadla. Její partner dostal 24 ran. Jeden z mužů utrpěl takové rány, že se ho zdravotníci pokusili odnést na nosítkách. To odmítl, a tak ho snesli policisté. Všichni potrestaní musejí také strávit několik měsíců ve vězení.

Starosta města Amimulla Usman veřejné bičování párů, které nebyly obyvateli města, hájil s tím, že „má dvojice dovést k lítosti“ a odstrašit další od překračování zákona. Jak uvedl australský server newscom.au, byl trest vykonán v parku v centru města vedle radnice. Podle starosty to nebylo kvůli tomu, aby se diváci mohli potrestaným vysmívat, ale to byla „lekce pro všechny“.

„Jsem nervózní, protože je to poprvé, co uvidím něco takového, řekl jeden z nich Muhammad Rushdy. „Může to posloužit jako důležitá lekce pro nás z cizích zemí, abychom byli v souladu s místními pravidly,“ zauvažoval.