Vědci odhalili maskovanou verzi omikronu

Nejnovější varianta koronaviru omikron, která se na konci listopadu objevila na jihu Afriky, byla vzhledem k vysokému počtu mutací na klíčovém spike proteinu Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zařazena do kategorie znepokojivých.

Odborníci vyslovili obavy, že by mohl být omikron nakažlivější, mohl by vyvolávat těžší průběh onemocnění a mohl by obcházet imunitu získanou očkováním. Zatím se potvrdila jen první domněnka, která by se ovšem v případě, že bude omrikon vyvolávat mírnější průběh covidu, mohla nakonec ukázat naopak jako milosrdnější.