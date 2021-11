V Afghánistánu přituhuje. Tálibán zakázal seriály, kde hrají ženy hlavní roli

Budou zakázány filmy, které jsou proti právu šaría a principům afghánské společnosti. Zakázáno je nejen zveřejňovat podoby proroků, ale také záběry do půl těla svlečených mužů.

Programy nebudou moci kritizovat veřejné osoby. To se dosud dělo přes komediální výstupy a zábavné pořady. Pokud tyto pořady budou nově urážet náboženství nebo by je bylo možné považovat za urážlivé, budou také zakázány.

Neměly by se vysílat filmy propagující cizí kulturní hodnoty.

Zástupce svazu novinářů v zemi Hadždžatulláh Mudžáhídí řekl BBC, že vyhlášení nových omezení bylo nečekané. Dodal, že některá nařízení jsou nerealizovatelná. A pokud by se zavedla, donutilo by to televizní stanice ukončit činnost.