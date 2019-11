Třináctiletý zachránil sourozence po brutálním útoku v Mexiku. Šel pro pomoc šest hodin

Pět dětí bylo převezeno do nemocnice v americké Arizoně. Čtyři další, které neutrpěly zranění, zůstaly se zbytkem rodiny v Mexiku.

Chladnou hlavu zachoval při přepadení 13letý Devin Blake Langford. Poté, co útočníci zavraždil jeho matku a dva bratry, schoval dalších šest dětí do křoví a vydal se pěšky pro pomoc. Do nejbližšího města La Mora, vzdáleného 22,5 kilometru, došel po šesti hodinách.