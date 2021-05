Pouštní princezna Latífa je opět na svobodě

Latífa se pokoušela o útěk z Dubaje mnohokrát, některé zdroje uvádějí, že od svých 16 let. Nejdále se dostala v roce 2018, kdy odplula s pomocí Francouze Hervého Jauberta na jachtě. Po osmi dnech ji ale dostihlo speciální komando u břehů Indie a princeznu donutilo loď opustit. Soukromým letadlem se dostala opět do Dubaje a od té doby se neobjevovala na veřejnosti. Až letos v polovině února zveřejnila stanice BBC video, v němž Latífa popisuje svůj život od chvíle, co se pokusila utéct.