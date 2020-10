KLDR představila obří mezikontinentální raketu

Průměr prvního stupně je takový, že by ji mohla pohánět čtveřice motorů RD-250 sovětské výroby, jaké využívá první stupeň Hwasong-15, který ale má jen dva tyto motory, uvedl specializovaný server 38North, který se věnuje dění v KLDR. Typ a množství motorů druhého stupně nejsou jasné, takže se nedá odhadnout ani nosnost, ale čtyři motory RD-250 by měly umožnit dopravit náklad o hmotnosti 2000 až 3500 kg na jakékoli místo v USA. Hwasong-15 může dopravit na celé území USA 1000 kg.

Tak velká nosnost je potřeba ve třech případech – pokud KLDR nemá ještě dostatečně malé hlavice, chce hrozit nasazením masivní termonukleární hlavice, nebo chce využit více hlavic, aby ztížila zásah protiraketových systémů, což by bylo nebezpečnější. Podle BBC se zřejmě nyní Pchjongjang soustředí na to, aby raketa mohla nést více hlavic.

Nejen raketa, ale také nosné vozidlo s 11 páry kol vyvolalo obavy. Nejde totiž jen o počet raket ve výzbroji, ale také o počet odpalovacích ramp. Američtí experti předpokládali, že by KLDR mohla v případě konfliktu odpálit dvanáct raket, než zemi zasáhne americká odveta. V roce 2010 dovezla šest těžkých čínských nákladních automobilů WS51200 a namontovala na ně zvedací zařízení, která mohou postavit raketu do svislé polohy potřebné pro odpálení. Experti počítají, že po odpálení by mohla vozidla přivézt ještě dalších šest raket a odpálit je. Pak už by dorazily americké střely. Na přehlídce se však poprvé objevilo více než šest těchto vozidel, takže první salva by mohla být větší.