Japonský poslanec měl v zemi zavádět kasina, zatkli ho pro podezření z korupce

Akimoto, který byl do října členem kabinetu premiéra Šinzóa Abeho, byl odpovědný za kontroverzní vládní plán zavést v zemi kasina. Japonský parlament dokončil proces legalizace kasin po dlouhé debatě loni.

Poslanec čelí obvinění, že dostal od tří zaměstnanců čínské firmy podnikající v oblasti hazardních her 27 500 dolarů v hotovosti. Také celé jeho rodině loni v únoru zaplatila dovolenou na za 6500 dolarů na Hokkaidu, kde měla firma ve vesnici Rusucu vybudovat resort s hernami a kasinem. Už loni v prosinci navštívil Akimoto sídlo firmy v Šen-čenu a byl vzat na výlet do kasina v Macau.

Trojice, která poslance měla uplácet, byla ve středu rovněž zadržena. Podle novin Japan Times jde o zaměstnance firmy Ženga Si a dva poradce, Masahika Konnoa a Kacunoriho Nakazatu. Všichni jsou stíháni za to, že do země přivezli nadlimitní množství valut a neoznámili to. Bez ohlášení se smí přivézt jen valuty v hodnotě milion jenů (210 000 korun)