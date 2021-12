Další drama ve skákacím hradu. V Číně se vznesl do vzduchu i s dětmi

Skákací hrad postavili na otevřeném prostoru, silný vítr si tak s ním doslova pohrával. Vznesl ho do vzduchu a několikrát jej otočil kolem jeho osy. Z videa je patrné, že v té době z hradu děti doslova vypadávaly.

Šest zraněných dětí bylo převezeno do nemocnice. Poletující atrakce dokonce srazila k zemi ženu, která se snažila zachránit jedno z dětí. Policisté už se pustili do vyšetřování.

Podobný incident se v polovině prosince odehrál také v Austrálii, kdy silný vítr zvedl do vzduchu nafukovací hrad na skákání. Čtyři děti tehdy přišly o život, pět dalších se zranilo.

V roce 2019 se skákací hrad vznesl do vzduchu také v americké Nevadě, a to přímo do elektrického vedení. Tehdy zemřela 9letá dívka.