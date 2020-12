Čína sníží věk trestní odpovědnosti za nejhorší zločiny na 12 let

Děti od 12 do 14 let budou nově moci být stíhány za "úmyslné zabití nebo úmyslné zranění, které vede k smrti, nebo za způsobení těžkého postižení použitím extrémně krutých prostředků", píše AP. Za všechny ostatní trestné činy mohou být děti do 14 let poslány do nápravných zařízení. Mladiství od 14 do 16 mohou být stíháni za úmyslné násilné činy, jako je vražda nebo znásilnění. Pro většinu přestupků je hranice trestní odpovědnosti 16 let.