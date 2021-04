Čína nacvičuje obklíčení Tchaj-wanu

Manévry začaly jen deset dnů poté, co se Čína pokusila při leteckém cvičení 26. března obklíčit Tchaj-wan ze vzduchu. Na okraj vzdušného prostoru Tchaj-wanu poslala dvacet letadel ve dvou proudech, která už pronikla do širšího prostoru obranné zóny ADIZ, kde se musejí cizí letadla identifikovat.

Ve druhé skupině letěl jeden stroj Y-8 a čtyři strategické bombardéry H-6K. To jsou sice obstarožní stroje, ale mohou nést střely s plochou dráhou letu. Ty obletěly Tchaj-wan z jihu a blížily se k němu od východu, kde je obrana slabší. Podle experta na vojenské letectvo Toma Coopera by jen samotný útok z východu mohl zaskočit obranu ostrova, současně vedený útok ze dvou stran by ji donutil rozdělit síly, což by zvýšilo šance útočníků.