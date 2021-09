Bude Británie bránit Tchaj-wan před Čínou? USA, Austrálie a Spojené království ustavily nový pakt

Bývalá britská premiérka Theresa Mayová se Johnsona přímo zeptala: „Jaký je dopad tohoto paktu na postoj, který by zaujalo Spojené království ve své reakci, pokud by se se Čína pokusila o invazi na Tchaj-wan?”

Premiér ji přímo neodpověděl a manévroval: „Spojené království zůstává dál odhodláno bránit mezinárodní právo, a to je jasná rada, kterou bychom dali svým přátelům ve světě, je to taky jasná rada, kterou bychom dali vládě v Pekingu.“

Nevyloučil možnost, že by v případě čínského útoku na Tchaj-wan Británie zasáhla. Čína v letošním roce zvýšila tlak na Tchaj-wan, považuje ho za své území a její lodě a letadla opakovaně pronikají do jeho blízkosti.

Johnson uvedl, že tyto tři země byly „přirozenými spojenci“, i když jsou geograficky vzdálené, a že jejich aliance by mohla vytvořit „nové obranné partnerství, vytvořit nová místa a zajistit prosperitu.“

Tyto tři země nakreslily do písku linii a staví se proti agresivnímu postupu Čínské komunistické strany

Podle Morrisona Canberra od objednávky ustoupila, protože se změnila situace v oblasti. Jaderné ponorky mají neomezený dosah a jsou tišší. Nosiče s atomovým pohonem bude mít za deset let.

Čínské ministerstvo zahraničí se proti paktu, který může změnit rozložení sil v oblasti, ohradilo, když uvedlo, že Spojené státy, Spojené království a Austrálie by měly opustit svou „studenoválečnickou mentalitu a respektovat ambice regionálních zemí“, jinak riskují, že poškodí své vlastní zájmy.

Při zakládání paktu přitom nikde nepadlo, že je zaměřen proti Číně a američtí představitelé to podle BBC popřeli. Ředitel odboru vlády australského Severního teritoria pro obranu a národní bezpečnost Guy Boekensterin, který je de facto ministrem obrany australského stát Severní teritorium, však řekl jasně: „Je to velká smlouva, která skutečně ukazuje, že tyto tři země nakreslily do písku linii a staví se proti agresivnímu postupu Čínské komunistické strany v Indo-pacifické oblasti.”