Starosta západorwandské oblasti Rubavu Gilbert Habayarimana uvedl, že hranice byla zavřena, aby se „předešlo zbytečným přechodům“ do Gomy.

Místním obyvatelům se však nařízení nelíbilo. „Uzavření hranice je pro mě hrozné,“ řekl BBC stavební dělník Ernest Mvuyekure, který se bojí, že přišel o obživu. „Mých sedm dětí a já dostaneme k něco k jídlu, když jdu do Gomy pracovat. Ano, ebola je hrozná, ale na životě záleží nejvíc,“ dodal a upřesnil, jak to myslí: „Bojím se víc hladu než eboly. Neměli by uzavírat hranici. Raději bych podlehl nemoci, než umřel hlady.“

Výhrady k uzavření hranice měla i Claudine Uwitonzeová, která pracuje jak v Gomě, tak příležitostně v sousedním rwandském městě Gisenyi. „Teď jsem šokovaná, protože můj život je závislý na Kongu. Obávám se, že umřu hlady, protože nemám nic jiného na práci.“

Krok kritizovala i konžská prezidentská kancelář. BBC uvedla, že lidé budou hranici přecházet mimo oficiální přechody.

Konžští vojáci hlídkují ve městě Beni, které je epicentrem eboly a současně na ně útočí vzbouřenci, kteří brzdí zásahy proti nemoci

FOTO: Jerome Delay, ČTK/AP

Rwanda nakonec hranici opět otevřela, ale více monitoruje, kdo přes ni přechází. Vláda vyzvala, aby se lidé cestě do Gomy vyhýbali. V Gomě panuje podezření na další případy.

Nakažených přibývá



V Gomě se první případ eboly, která řádí o tři sta kilometrů severněji, objevil v půlce července. Nakažený kněz nemoci podlehl. [celá zpráva]

Druhou obětí se stal horník, který pocházel z ebolou postižené oblasti Iburi. Do nemocnice byl přijat 13. července. V úterý test ukázal, že je nakažen ebolou a ve středu zemřel. [celá zpráva]

Podle agentury AFP je nakažená i třetí osoba, roční dcera horníka. Světová zdravotnická organizace potvrdila onemocnění ebolou také u jeho manželky, která je čtvrtým nakaženým člověkem v Gomě.

Proti ebole se dá používat experimentální vakcína, které má 99procentní účinnost a dostalo ji už přes 160 000 lidí - osob, které byly v kontaktu s nakaženým, nebo s lidmi, kteří byli v přímém kontaktu s nemocným.

Problémem je, že někteří vakcínu odmítají, protože si nepřejí dostávat do těla cizorodou tekutinu, brání jim v tom víra, nebo si myslí, že to nepotřebují. Mnohdy v existenci nemoci ani nevěří.