U Libye podle úřadu OSN zřejmě zahynulo 150 uprchlíků

U libyjských břehů zřejmě zahynulo 150 uprchlíků. Oznámil to ve čtvrtek Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Běženci byli ve skupině 300 lidí, kteří se vydali do Evropy. Polovinu z nich se podařilo zachránit a podle úřadu jsou nyní na zpáteční cestě do Libye.