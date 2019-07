Staňte se odpovědným zástupcem až čtyř firem a získejte příjem bez práce! Letáky s touto výzvou cílící na čerstvě vyučené řemeslníky zaplavily před koncem školního roku některá odborná učiliště. Podnikavci takto lákají mladé do orgánů... Celý článek Mladé lidi lákají do orgánů firem. Může to být past»