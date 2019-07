Krenz: Gorbačov zachraňoval SSSR odhozením zátěže. I NDR

Michal Gorbačov, ve druhé polovině 80. let otec perestrojky, a lidé z jeho okolí měli za to, že zachrání Sovětský svaz tak, že se zbaví východoevropských satelitů. Týdeníku Der Spiegel to řekl Egon Krenz, od 18. října do 3. prosince 1989 generální tajemník východoněmecké komunistické strany SED.